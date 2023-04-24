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Александр Мостовой: Кукуяна нужно дисквалифицировать. "Ростов" тянут, не знаю, зачем делать это так открыто

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Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил работу рефери из Сочи Павла Кукуяна в матче 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Ростовом" (1:3).
Фото: РФС
– "Ростов" игру особенную не показывает. Кукуяна нужно дисквалифицировать после игры "Урал" – "Ростов". Он тащил "Ростов" и отменял чистые голы в их ворота. Чистейшие голы отменили. "Ростов" тянут, не знаю, зачем делать это так открыто. "Ростов" набирает очки, но в борьбе за второе место еще ничего не ясно, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".

41-летний арбитр принял ряд спорных решений, связанных, в частности, с отменой двух голов хозяев в ворота "Ростова". Кукуян также засчитал забитый мяч донской команды после консультации с VAR, а также назначил пенальти в пользу гостей на последних минутах встречи.

Идущий вторым в таблице РПЛ "Ростов" добился победы в Екатеринбурге над "Уралом" со счетом 3:1 и увеличил отрыв от ближайших преследователей "Спартака" и ЦСКА до четырех очков. Красно-белые имеют возможность сократить отставание до минимума в случае домашней победы над "Краснодаром" в заключительной встрече 24-го тура чемпионата страны.

Минувшие выходные получились богатыми на 11-метровые. Арбитры девять раз указывали на "точку", что является повторением рекорда РПЛ. В случае если Владислав Безбородов назначит пенальти в заключительной игре между "Спартаком" и "Краснодаром", то 24-й тур установит историческое достижение.


Мостовой Ростов Урал Кукуян
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