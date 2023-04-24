- Я не могу сказать, что разбираюсь в правилах футбола на 100%. Сейчас даже судьи не понимают на 100% правила, учитывая, сколько они делают ошибок. Через пару дней все моменты рассмотрят — мы узнаем, сколько было сделано сегодня ошибок. Такие моменты можно трактовать по-разному: судья хочет поставить — поставит. Если не хочет — не поставит, - приводит комментарий Сафонова "Чемпионат".
24-й тур ознаменовался рядом судейских скандалов. Недовольство судейством высказывали представители "Факела" и "Крыльев Советов". Сегодня гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев покинул свой пост. Функционер назвал плохое судейство причиной своего ухода. Также сегодня проходил поединок между "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу москвичей. После игры у наставника южан Владимира Ивича и армянского хавбека Эдуарда Сперцяна возникли вопросы к судейству петербуржца Владислава Безбородова. В частности, по мнению Сперцяна, судья должен был назначать 11-метровый за фол на нем. Примечательно, что в этом туре было назначено рекордное количество точек (10 пенальти).
Сафонов: сейчас даже судьи не понимают на 100% правила
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился своими соображениями по поводу судейства в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"