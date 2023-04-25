- Сталкивался с таким поведением фанатов, но вроде не жаловался. Справедливо ли будет наказать наших болельщиков? Это достоверная информация? Думаю, они разберутся.
Сафонов после матча со "Спартаком" заявил делегату встречи, что болельщики красно-белых посылали "Краснодар". То же самое голкипер краснодарцев сказал и в послематчевом интервью. Сафонов призвал наказать фанатов "Спартака". Информации о реакции футбольных органов власти России не поступало.
Источник: "Спорт-экспресс"
Джикия - о жалобах Сафонова на фанатов "Спартака": сталкивался с таким же, но не жаловался
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал требование вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова наказать фанатов красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"