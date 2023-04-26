По информации источника, атакующий полузащитник аргентинского "Расинга" Матиас Рохас попал в сферу интересов московского "Спартака". Кандидатура 27-летнего парагвайца рассматривается как один из вариантов усиления атаки, однако есть и другие кандидатуры. Сообщается, что наставник "красно-белых" Гильермо Абаскаль лично попросил руководство об усилении этой позиции.
В этом сезоне Рохас забил 7 мячей в 13 встречах за клуб во всех турнирах. Контракт парагвайца с "Расингом" истекает в июне. Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Атакующий хавбек "Расинга" Рохас попал в сферу интересов "Спартака"
Московский "Спартак" заинтересован в хавбеке аргентинского "Расинга" Матиасе Рохасе.
Фото: Getty Images