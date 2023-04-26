- "Зенит" оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки. Результат всегда дают бразильцы, которые у "Зенита" есть. Убери бразильцев — и будет одинаковая с другими команда, - приводит мнение Семина "Московский комсомолец".
В текущем составе "Зенита" большая бразильская диаспора. В основе невского клуба выходят 6 бразильских футболистов. Санкт-Петербургский "Зенит" не отдает чемпионский титул с сезона 2018/2019. Коллектив из Санкт-Петербурга выиграл 4 розыгрыша национального первенства подряд. В этом сезоне РПЛ дружина Сергея Семака привычно лидирует, опережая на 9 очков "Ростов", который идет на строчку ниже. Отметим, что Малком является лучшим бомбардиром РПЛ. На протяжении нескольких месяцев различные СМИ сообщают о том, что ряд бразильских футболистов летом могут покинуть Россию. На этих выходных "Зенит" приедет в гости к "Крыльям Советов".
Семин: убери бразильцев из "Зенита" — будет одинаковая с другими команда
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своей точкой зрения по поводу доминирования "Зенита" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"