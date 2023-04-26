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Червиченко: Кокорин - легенда одного клуба. Ночного, где он зажигал

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями по поводу статуса российского форварда Александра Кокорина.
Фото: "Чемпионат"
- Вальбуэна — легенда? Это цирк какой-то. Легенда "Динамо" — это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал, - приводит комментарий Червиченко "РБ Спорт".

32-летний центрфорвард за бело-голубой коллектив провел 203 игры, в которых сумел забить 50 голов и оформить 26 результативных пасов. Зимой 2016 года Александр принял решение покинуть свой родной клуб и перебрался в "Зенит". В сине-бело-голубой футболке Кокорин сыграл 92 встречи. В них он забил 34 гола. Также форвард приплюсовал к голам 12 ассистов. В данный момент россиянин играет в Европе, защищая цвета "Ариса", представляющего чемпионат Кипра. В этом сезоне Александр сыграл за кипрский коллектив 26 матчей. На его счету 11 точных ударов и 6 голевых пасов. Летом 2023 года Кокорин должен будет вернуться в стан "Фиорентины".


Червиченко Кокорин Динамо
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