- Ошибки Роберта? С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали – ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата – это непростой процесс. Но в целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнерам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока понимая, что с ним надо пройти определенный процесс. И довести его до топ-уровня.
Роберту Ренану 19 лет. Центральный защитник перешел в санкт-петербургский "Зенит" прошедшей зимой из "Коринтианс", за который играл с начала своей профессиональной карьеры. Футболист стал игроком сине-бело-голубых в результате обмена. В "Коринтианс" перешел нападающий "Зенита" Юри Альберто, который уже играл за бразильскую команду на правах аренды с лета прошлого года. Ренан - футболист, которым, по информации СМИ, интересуется мадридский "Реал", готовый предложить за защитника "Зениту" около 40 миллионов евро. Также к Ренану проявляют интерес несколько клубов АПЛ. В одном из предыдущих интервью Семак посетовал, что Ренан вряд ли надолго задержится в "Зените".
Источник: "Чемпионат"
Семак - о защитнике "Зенита" Ренане: мы прекрасно понимали – ошибки будут. С этим нет никаких проблем
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об отношении к ошибкам защитника команды Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"