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Генеральный директор "Пари НН": мы планируем выкупить Ермакова у ЦСКА

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Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб планирует выкупить права на хавбека ЦСКА Никиты Ермакова.
Фото: ФК "Пари НН"
"По Ермакову все завершено, мы планируем его выкупить", - приводит "Матч ТВ" слова Мелик-Гусейнова.

Никита Ермаков, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в "Пари НН" в январе этого года на правах аренды из московского ЦСКА. Контракт 21-летнего игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2025 года. За нижегородцев хавбек провел 14 матчей и не отметился в них результативными действиями.

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Никита Ермаков ЦСКА Российские трансферы
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