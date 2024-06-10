"По Ермакову все завершено, мы планируем его выкупить", - приводит "Матч ТВ" слова Мелик-Гусейнова.
Никита Ермаков, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в "Пари НН" в январе этого года на правах аренды из московского ЦСКА. Контракт 21-летнего игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2025 года. За нижегородцев хавбек провел 14 матчей и не отметился в них результативными действиями.
Генеральный директор "Пари НН": мы планируем выкупить Ермакова у ЦСКА
Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб планирует выкупить права на хавбека ЦСКА Никиты Ермакова.
Фото: ФК "Пари НН"