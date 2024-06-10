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Президент "Оренбурга": мы давно понимали, что Воробьёв может покинуть клуб - его место займёт квалифицированный игрок

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался об уходе нападающего Дмитрия Воробьёва в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы давно понимали, что Дмитрий может покинуть "Оренбург", поэтому ответим адекватным решением. Его позицию займет другой квалифицированный во всех отношениях футболист. Если все сложится так, как мы задумали, то в ближайшее время объявим подписание на эту позицию", - цитирует Еремякина "Чемпионат".

Сегодня, 10-го июня, московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьёва, контракт с игроком подписан на три года. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл во всех турнирах за оренбуржцев 31 матч и отметился восьмью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка. Подопечные Давида Деограсии расположились на 12-й строчке с 31-м очком.

Оренбург Дмитрий Воробьев Василий Еремякин
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