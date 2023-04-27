- За три месяца моей работы в ЦСКА я только один раз общался с президентом Гинером. Это было через 7–10 дней после моего назначения. Это было один раз, всего одну минуту. Каждому тренеру важно доверие, без него очень тяжело работать. Ни один человек не может работать один, ему всегда нужна помощь.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер публично раскритиковал методы работы Олича. Функционер заявил, что хорватский специалист "завел бы клуб не туда". Именно так Гинер объяснил увольнение Олича. Хорват работал в ЦСКА в 2021 году. Всего в качестве главного тренера Олич провел в армейском клубе менее четырех месяцев. Сейчас наставником ЦСКА является Владимир Федотов, который ранее работал с "Сочи" и "Оренбургом". Олич продолжает работать в сборной Хорватии.
Источник: "Матч ТВ"
Олич: за три месяца моей работы в ЦСКА я только один раз общался с Гинером. Каждому тренеру важно доверие
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич ответил президенту армейцев Евгению Гинеру на критику своей работы.
Фото: Чемпионат.com