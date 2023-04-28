- Да, действительно, некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в "Спартаке". Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас - Игнатов, Денисов и Пруцев. Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из "Спартака" основная причина такого спада - отсутствие мотивации. Футболисты не играют никаких международных матчей и, возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков, - передает слова Камоцци Sport24.
Московский "Спартак" под руководством 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 48 очков в 24 матчах. Красно-белые на 1 очко отстают от находящегося на втором месте "Ростова" и на 10 очков от лидирующего в национальном первенстве "Зенита".
20-летний правый защитник Даниил Денисов в текущем сезоне сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевых паса. 22-летний атакующий полузащитник Михаил Игнатов в 26 матчах разных турниров забил за клуб 3 мяча и выполнил 4 результативных передачи. 23-летний полузащитник Данил Пруцев провел 34 игры, отметившись 2 забитыми мячами и 5 ассистами.
Камоцци: некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в "Спартаке". Сейчас это Игнатов, Денисов и Пруцев
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказал мнение об остановке развития молодых игроков в составе красно-белых.
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