"Наши внутренние вопросы мы не раскрываем. Славиша Йоканович - наш главный тренер. Матч мы проиграли, чему очень недовольны", - цитирует Пивоварова Sport24.
Сегодня, 28 апреля, в 24-м туре РПЛ "Динамо" проиграло "Факелу" (0:2).
54-летний сербский специалист Йоканович был назначен главным тренером московского "Динамо" в июне 2022 года. Под его руководством "бело-голубые" провели 34 матча, в которых одержали 14 побед, потерпели 11 поражений и 9 раз сыграли вничью. По итогам 25 туров столичная команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ за пять матчей до окончания чемпионата страны.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: Йоканович - наш главный тренер
Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал будущее наставника команды Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"