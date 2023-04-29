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"Спартак": Эшуорт ведет подготовку к летнему трансферному окну уже сейчас

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о летней трансферной компании "красно-белых".
Фото: Getty Images
- Трансферная работа "Спартака" на лето ведется уже сейчас, идет подготовка к окну. Естественно, в первую очередь этим занимается Эшуорт. Он - спортивный директор, ему полагается заниматься трансферами по должностным инструкциям. Какие позиции будут усиливаться? Это мы не комментируем. Трансферы на выход? Не комментируем. Все узнаете в свое время.

Напомним, столичный клуб объявил о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора в сентябре прошлого года.

"Спартак" в эти минуты принимает на своем поле "Ростов". По итогам первого тайма команды не сумели отличиться забитыми мячами. "Красно-белые" за данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ростовчан на одно очко. До окончания текущего розыгрыша первенства страны командам осталось провести пять матчей. Последние поединки клубам предстоит провести 3-го июня.

Источник: Sport24


Эшуорт Спартак
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