- Трансферная работа "Спартака" на лето ведется уже сейчас, идет подготовка к окну. Естественно, в первую очередь этим занимается Эшуорт. Он - спортивный директор, ему полагается заниматься трансферами по должностным инструкциям. Какие позиции будут усиливаться? Это мы не комментируем. Трансферы на выход? Не комментируем. Все узнаете в свое время.
Напомним, столичный клуб объявил о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора в сентябре прошлого года.
"Спартак" в эти минуты принимает на своем поле "Ростов". По итогам первого тайма команды не сумели отличиться забитыми мячами. "Красно-белые" за данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ростовчан на одно очко. До окончания текущего розыгрыша первенства страны командам осталось провести пять матчей. Последние поединки клубам предстоит провести 3-го июня.
Источник: Sport24
"Спартак": Эшуорт ведет подготовку к летнему трансферному окну уже сейчас
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о летней трансферной компании "красно-белых".
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