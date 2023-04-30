- Почему разошлись пути? У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять. Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть.
10 апреля "Сочи" официально объявили об отставке с поста главного тренера Курбана Бердыева. Специалист руководил командой всего в пяти матчах российской Премьер-лиги. Исполняющим обязанности наставника было поручено Дмитрию Хохлову. В дебютном матче Бердыева у руля сочинской команды был обыгран столичный ЦСКА со счетом 2:0. Однако затем последовали два поражения подряд с общим счетом 0:7. Всего под руководством 70-летнего российского тренера "барсы" выиграли две встречи и трижды потерпели поражение. На данный момент команда располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. После увольнения Бердыева "Сочи" дважды проиграл, не сумев распечатать ворота соперников.
Источник: "СЭ"
Ротенберг: Бердыев перестраивал футбол, но это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть
Президент "Сочи" Борис Ротенберг рассказал, почему был расторгнут контракт с Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Сочи"