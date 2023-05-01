– Комличенко был очень близок к переходу в ЦСКА. Это мой самый обидный сорвавшийся трансфер. Мы вели переговоры, когда Коля играл в Чехии. Переход сорвался в последний момент, хотя Комличенко уже был готов вылетать в Москву. Почему сорвалось? Виктор Михайлович Гончаренко не одобрил сделку, – приводит слова Клюева "Чемпионат".
В 2020 году Комличенко перебрался в столичное "Динамо" из чешского клуба "Млада Болеслав". Проведя один сезон в стане бело-голубых, 27-летний нападающий стал игроком "Ростова". Прошлым летом клуб с берегов Дона выкупил права на форварда. Комличенко является лучшим бомбардиром желто-синих. Он располагается на восьмой строчке в гонке бомбардиров РПЛ, наколотив десять мячей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Агент Клюев: Комличенко был близок к переходу в ЦСКА, но в последний момент Гончаренко не одобрил сделку
Александр Клюев, представляющий интересы Николая Комличенко, поделился подробностями сорвавшегося трансфера нападающего "Ростова" в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"