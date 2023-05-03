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Калешин - о поражении от "Краснодара": в отличие от соперника, мы все разыграли, много проходило

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Наставник "Акрона" Евгений Калешин поделился своими соображениями по поводу поражения от Краснодара (0:0, 2-4 пен.) в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
- Я не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Поздравляем "Краснодар" с проходом дальше. Мы не можем сравнивать две команды, мы разного уровня. Было бы удивительно и странно, если бы мы доминировали над "Краснодаром". Более талантливая команда и более сильная по качеству состава доминировала, но они не создали такого, на что мы не могли ответить. В отличие от соперника, мы все разыграли, много проходило, - приводит комментарий Калешина "Матч ТВ".

Сегодня "Акрон" из Тольятти прекратил борьбу за трофей Кубка России, проиграв "Краснодару" в серии 11-метровых. По итогам 90 минут игры на домашней арене "быков" горели итоговые нули. Стоит отметить, что "Краснодар" имел ряд ярких голевых моментов, но не сумел конвертировать из в голы. Забитый мяч колумбийцем Джоном Кордобой, играющим на позиции центрального нападающего, был не засчитан из-за офсайда.

Примечательно, что на ранних стадиях тольяттинцы прошли 4 клуба РПЛ. Сначала "Акрон" уверенно переиграл "Торпедо", затем по пенальти дружина Виталия Калешина прошла "Локомотив" и "Динамо". Также "Акрон" дома обыграл действующего победителя Кубка "Спартак". В Первой лиги тольяттинский коллектив после 29 туров располагается на 13-ю строчке. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков.


Калешин Акрон Краснодар
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