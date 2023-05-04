– Многие называют меня лучшим тренером сезона? Спокойно вообще к этому отношусь. Лучший тренер – тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось. Мы были близки в выходу в следующий раунд Кубка? Согласен. Думаю, мы на правильном пути. Продолжим упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу, – цитирует Калешина "РБ Спорт".
3 мая середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
За место в Суперфинале команда Владимира Ивича поспорит с "Уралом", который накануне проиграл ЦСКА в ответной встрече со счетом 1:2. Встреча состоится в Краснодаре на одноименном стадионе 17 мая, в среду. Начало - в 19:30 по московскому времени.
Калешин: лучший тренер – тот, кто выигрывает трофеи, "Акрону" этого сделать не удалось. Думаю, мы на правильном пути
Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин рассказал о своем отношении к мнению экспертов и болельщиков, которые считают его лучшим тренером сезона.
Фото: ФК "Акрон"