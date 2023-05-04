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Камано: хочу выиграть титул перед уходом из "Локомотива"

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Гвинейский футболист "Локомотива" Франсуа Камано заявил, что рассчитывает выиграть трофей перед уход из клуба.
Фото: Sport24
- Хочу ли выиграть титул перед уходом из "Локомотива"? Безусловно, каждый футболист ставит перед собой цель завоевать трофей. Но пока что думаем на короткую перспективу. Впереди четыре матча, задача — все их выиграть, - приводит комментарий Камано Sport24.

Гвинейский вингер Франсуа Камано пополнил состав "Локомотива" летом 2020 года. Футболист сыграл в красно-зеленой футболке 87 игр. В них гвинейцу удалось забить 18 голов. Также к своим мячам игрок приплюсовал еще и 5 голевых пасов. В этом сезоне Франсуа набрал 6+3 по системе гол плюс пас в 33 поединках за железнодорожников. В этом сезоне "Локомотив" лишился шансов на какой-либо трофей. Команда вылетела из Кубка и располагается на 10-й строчке в РПЛ. Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2023 года. 2 мая Камано исполнилось 27 лет. На счету вингера Кубок России, который он завоевал вместе с москвичами в 2021 году.


Камано Локомотив
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