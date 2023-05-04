- Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году, - приводит мнение Хиддинка "РБ Спорт".
Сергей Семак самостоятельно тренирует с 2017 года. Несмотря на свой небольшой тренерский опыт, российский специалист уже выиграл множество трофеев с "Зенитом", который он возглавил весной 2018 года. У руля невского клуба Семак выиграл 4 чемпионства, Кубок России и 3 Суперкубка России. Также тренер побил множество клубных рекордов по голам и победам. "Зенит" под управлением Сергея практически завоевал 5-е чемпионство. Коллектив с берегов Невы опережает "Ростов" на 11 очков за 5 туров до конца. Уже в этот уик-энд при определенных раскладах "Зенит" может официально получить золотые медали национального первенства. В феврале Семак отпраздновал свое 47-летие.
Хиддинк: Семак способен повторить мой результат со сборной России
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поделился своими мыслями по поводу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"