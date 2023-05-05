- Надеюсь, "Спартак" выйдет на матч с "Зенитом" раскрепощенным. Потому что результат, по большому счету, не давит на команду. Конечно, есть возможность занять второе место, но оно, по сути, ничего не дает, кроме серебряных медалей. Понятно, что "Спартак" не будет играть первым номером. Игроки будут больше нацелены на оборону, не забывая при этом о контратаках. Впереди есть Промес и Соболев, которые знают, как забивать. Футболисты "Спартака" должны выйти на матч с правильным психологическим настроем, продемонстрировать свои лучшие качества и помешать "Зениту" стать чемпионом, - передает слова Кечинова "Чемпионат".
Игра 26 тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 7 мая на "Газпром Арене", которая расположена в Санкт-Петербурге. Ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
На текущий момент времени сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. После 25 матчей на счету команды Сергея Семака 61 набранное очко, отрыв от второго места, которое занимает "Ростов", составляет 11 очков. Если после 26 тура петербургский клуб создаст себе 12-очковый задел от ближайшего конкурента, то оформит пятое чемпионство кряду в РПЛ.
"Спартак" перед 26 туром имеет в собственном активе 49 очков. Опережая столичный ЦСКА на один турнирный балл, подопечные Гильермо Абаскаля находятся на третьем месте в таблице российского футбольного первенства.
Кечинов: футболисты "Спартака" должны помешать "Зениту" стать чемпионом
Экс-нападающий московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился мыслями о предстоящем поединке красно-белых против петербургского "Зенита" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"