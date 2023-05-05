– "Спартаку" желаю, как минимум, увезти ничью из Петербурга, чтобы не дать возможность "Зениту" отпраздновать чемпионство именно в этом матче. Для "Спартака" это будет крайне неприятно. Может быть, это неправильная фраза, но это может стать унижением, – цитирует Аленичева "Матч ТВ".
Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 годы. После его ухода с поста главного тренера Массимо Каррера привел красно-белых к первому за долгое время чемпионскому титулу. После "Спартака" 50-летний специалист принял красноярский "Енисей", откуда был уволен по окончании сезона-2018/19. С тех пор Аленичев не трудоустроен.
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч предстоящего тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. Это станет возможным в том случае, если в субботу "Ростов" в родных стенах не сумеет переиграть "Факел" из Воронежа. Тогда победа над "Спартаком" сделает команду Сергея Семака недосягаемой для конкурентов.
В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
Аленичев: для "Спартака" может стать унижением, если "Зенит" отпразднует чемпионство именно в этом матче
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о принципиальном характере центрального матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"