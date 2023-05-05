Матчи Скрыть

Игорь Денисов: уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Игорь Денисов поделился своей точкой зрения на уровень РПЛ.
Фото: "СЭ"
- К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации, - приводит мнение Денисова "СЭ".

Игорь Денисов повесил бутсы на гвоздь летом 2019 года. Он играл на позиции опорного хавбека. Большую часть своей карьеры Игорь провел в "Зените", воспитанником которого он является. В футболке невского коллектива россиянин сыграл 355 поединков. В них он сумел забить 29 голов. Примечательно, что на счету Денисова 29 голевых передач. Также игрок защищал цвета "Анжи", "Динамо" и "Локомотива". В активе Денисова четыре чемпионских титула, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. Также Игорь 2 раза поднимал над головой Кубок России. Всего в РПЛ футболист провел 384 игры, в которых сумел набрать 25+ 28 по системе гол плюс пас. 17 мая Денисову исполнится 39 лет. В РПЛ осталось сыграть 5 туров. На 1 месте привычно находится "Зенит", вторую строчку занимает "Ростов". Тройку замыкает столичный "Спартак".


Денисов Зенит Локомотив Анжи Спартак Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сафонов: для "Краснодара" главное – результат, и неважно, как его добиться. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю
Аленичев: после игры с "Акроном" я бы отправил Дуарте домой
Форвард "Сочи" Джорджевич: пятое чемпионство "Зенита" закономерно. У них много сильных футболистов
Билялетдинов: "Зенит" захочет поставить точку в сезоне именно со "Спартаком", скажем так, со своим "врагом" эксклюзив
Черчесов второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии с "Ференцварошем"
Игорь Денисов: уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже 2
Карраскаль – лучший дриблер в мире по оценке CIES. Хорхе опередил Грилиша, Месси и Леау 1
"Зенит" оформит чемпионство, а Евсеев наберет очко в дебютном матче. Прогноз Rusfootball.info на 26-й тур РПЛ 15
Арбитр Мешков – о травме: почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в матче "Зенит" – "Динамо" 1
Озбилиз: "Спартак" должен сделать "Зениту" чемпионский коридор, не важно, что они заклятые соперники 13
М.Кержаков: подсказываю Ренану по-португальски — знаю несколько ключевых слов 1
Тренер "Ростова" Онопко – о судействе в РПЛ: нельзя сказать, что были очень грубые ошибки 1
Малком – о рекорде: уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался индивидуальными достижениями
Данни: очень рад, что мистер Спаллетти стал чемпионом Италии
Радимов: что нужно сделать московским клубам, чтобы превзойти "Зенит"? Можно поменять эмблему клуба на "Зенит" 10