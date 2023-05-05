- К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации, - приводит мнение Денисова "СЭ".
Игорь Денисов повесил бутсы на гвоздь летом 2019 года. Он играл на позиции опорного хавбека. Большую часть своей карьеры Игорь провел в "Зените", воспитанником которого он является. В футболке невского коллектива россиянин сыграл 355 поединков. В них он сумел забить 29 голов. Примечательно, что на счету Денисова 29 голевых передач. Также игрок защищал цвета "Анжи", "Динамо" и "Локомотива". В активе Денисова четыре чемпионских титула, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. Также Игорь 2 раза поднимал над головой Кубок России. Всего в РПЛ футболист провел 384 игры, в которых сумел набрать 25+ 28 по системе гол плюс пас. 17 мая Денисову исполнится 39 лет. В РПЛ осталось сыграть 5 туров. На 1 месте привычно находится "Зенит", вторую строчку занимает "Ростов". Тройку замыкает столичный "Спартак".
Игорь Денисов: уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже
Экс-игрок "Зенита" Игорь Денисов поделился своей точкой зрения на уровень РПЛ.
Фото: "СЭ"