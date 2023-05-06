- Это будет интересный, напряженный матч. "Зенит" близок к тому, чтобы выиграть чемпионство. Для "Спартака" это будет суперпринципиальный поединок. Настрой будет запредельным, а результат непредсказуемым. Уверен, что для "Спартака" будет принципиально не дать "Зениту" стать чемпионом в этой игре.
Встреча 26-го тура российской Премьер лиги "Зенит" - "Спартак" состоится завтра, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало матча, который обслужит бригада главного арбитра Павла Кукуяна, в 18:00 по московскому времени. За пять туров до окончания текущего розыгрыша чемпионата России петербуржцы единолично возглавляют турнирную таблицу. Подопечные Сергея Семака набрали 61 очко и опережают ближайшего преследователя "Ростов" на 11 баллов. "Спартак" расположился на третьей строчке, отставая от ростовского коллектива на одно очко.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Бушманов: для "Спартака" будет принципиально не дать "Зениту" стать чемпионом в очной встрече
Бывший футболист "Спартака" Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: Чемпионат.com