– Второй тайм пришлось обороняться вдесятером. Гбане получил красную карточку на 47-й минуте. При этом имели неплохие подходы к воротам соперника и были близки к другому результату. В первом тайме Долгов должен был забить, но не случилось.
Нет большей неудачи, чем перестать пытаться. Сезон непростой для "Химок". Будем использовать все шансы, чтобы остаться в РПЛ, – приводит слова Оленева Sport24.
6 мая гол Федора Смолова с пенальти на 96-й минуте помог "Динамо" в большинстве обыграть "Химки". Игра 26-го тура РПЛ закончилась победой москвичей со счетом 1:0. Хозяева с 47-й минуты играли вдесятером после удаления за второй "горчичник" Мори Гбане, а на 96-й минуте пропустили единственный гол в матче с пенальти.
В самом начале второй половины "Динамо" осталось в большинстве. Вторую желтую карточку получил ивуарийский хавбек Роман Гбане. Бело-голубые взяли игру под контроль и начали создавать моменты, но долгое время не могли конвертировать их в голы. На 54-й минуте у москвичей отменили второй гол. Мяч в сетку ворот "Химок" отправил Смолов. Но и здесь судьи разглядели офсайд. Гостям удалось вырвать победу уже в компенсированное время. С пенальти отличился Смолов.
Этот результат позволил "Динамо" набрать 42 очка и расположиться на шестом месте в таблице. "Химки" имеют в своем активе 17 турнирных баллов и по-прежнему располагаются на 15-й позиции.
Гендиректор "Химок" Оленев: нет большей неудачи, чем перестать пытаться. Будем использовать шансы, чтобы остаться в РПЛ
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев отреагировал на поражение от "Динамо" (0:1) в домашнем матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Химки"