- Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед. Не хватало Осипенко и Миронова? Конечно, это игроки основного состава, но те футболисты, которые вышли в основе, были готовы играть. Готовность Осипенко к следующему матчу будет зависеть от его восстановления. Он и сегодня был готов, но не на 100%, у нас будет восемь дней, он успеет подготовиться, - приводит комментарий Онопко "Матч ТВ".
"Ростов" проиграл впервые с марта, уступив "Факелу" из Воронежа. В первой половине игры команды не сумели порадовать зрителей забитыми голами. Зато уже на 1-й минуте второго тайма воронежцам удалось распечатать ворота дончан. Свою фамилию в протокол записал россиянин Роман Акбашев, играющий на позиции полузащитника. Далее "Факел" уверенно контролировал игру и еще раз поразил ворота дружины Валерия Карпина. Гол на свой счет записал центрфорвард Хызыр Аппаев, который вывел свою команду с капитанской повязкой.
После этого результата "Ростов" рискует потерять свою второе место. В спину желто-синими дышат "Спартак" и ЦСКА, которые завтра проведут свои поединки. "Спартак" в гостях встретится с "Зенитом", а ЦСКА на домашней арене примет "Оренбург" Марцела Лички. В следующем туре "Ростова" приедет в гости к "Сочи".
Тренер "Ростова" Онопко - о поражении от "Факела": не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом
Тренер "Ростова" Виктор Онопко поделился своей точкой зрения на исход поединка 26-го тура РПЛ против "Факела" (0:2).
Фото: ФК "Ростов"