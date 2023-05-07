- Кого я бы хотел видеть на посту главного тренера "Динамо"? Я бы сказал так: Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Силкин. Почему нет? Много еще ребят есть. Я согласен с тем, что динамовцы должны быть в руководстве. Тогда и назначать будут динамовцев. Они сейчас берут иностранцев, но почему не дают шансов своим? Тем более нас нет в еврокубках сейчас, и ощущение, что долго не будет. Хуже при российском тренере не будет, я уверен. Может, лучше будет. К тому же молодые игроки могут на них равняться. Они могут прислушиваться к бывшим игрокам клуба. Йоканович вот пришел из ниоткуда и уйдет в никуда. Лучше дать шанс динамовцам, - передает слова Терёхина "Евро-Футбол".
В настоящий момент времени главным тренером "Динамо" является Славиша Йоканович. Он возглавил московский клуб в июне 2022 года, заняв место немецкого специалиста Сандро Шварца. После 26 туров нынешнего сезона Российский премьер-лиги подопечные Йокановича заработали 42 очка. Они занимают шестое место в таблице, отставая от грозненского "Ахмата", который идет пятым, на один турнирный балл.
6 мая в рамках 26 тура чемпионата России было-голубые сыграли на выезде с подмосковными "Химками". Динамовцы одержали минимальную победу – 1:0. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Федор Смолов, который точно пробил с пенальти уже в компенсированное время. До этого "Динамо" уступило на своем поле "Факелу" в матче 25 тура РПЛ (0:2), к которому было приурочено празднование столетия клуба.
Терёхин - о ситуации с главным тренером "Динамо": Йоканович пришел из ниоткуда и уйдет в никуда. Лучше дать шанс своим
Экс-нападающий московского "Динамо" Олег Терехин изъявил желание увидеть перестановку на тренерском мостике бело-голубых.
Фото: Rusfootball.info