- Игры со "Спартаком" всегда чемпионские, особенные и даже больше, чем особенные. Мы должны быть на сто процентов готовы физически и психологически, чтобы и на поле показать что-то невероятное. Думаю, в этой встрече ошибаться команды будут по минимуму. Значит, настраиваться надо тоже по-особенному, - приводит мнение Сантоса "Матч ТВ".
Сегодня в Санкт-Петербурге сразятся местный "Зенит" и столичный "Спартак". Для петербуржцев этот поединок может стать особенным. В случае триумфа в игре с дружиной Гильермо Абаскаля невский клуб официально станет чемпионом России пятый раз подряд. Это позволит "Зениту" получить 2 звезду. Команда с берегов Невы и Спартак в нынешнем сезоне встречались 4 раза. Трижды победу праздновал "Зенит". Еще один раз победу одержали красно-белые. На данный момент москвичи располагаются на 3-й строчке и ведут борьбу за серебряные медали. Отставание от "Ростова" составляет 1 турнирный балл. При этом в спину "Спартаку" дышит ЦСКА. Армейцы отстают от "Спартака на 1 очко. РПЛ подходит к своему завершению. Завтра завершится 26-й тур. Останется сыграть всего 4 матча.
Сантос: игры со "Спартаком" всегда чемпионские
Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос поделился своими соображениями по поводу поединка 26-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"