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Чистяков: пятое чемпионство ощущается так же, как и четыре предыдущие. Прикольные ощущения

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после матча против "Спартака" в 26-м туре чемпионата России (3:2).
Фото: Чемпионат.com
"Пятое чемпионство ощущается так же, как и четыре предыдущие. Прикольные ощущения. Не хватает наших фанатов, но сегодня было много болельщиков на трибунах. Они возмещали активных фанатов. Я бы хотел передать и обозначить эту победу нашим фанатам", - цитирует Чистякова "Чемпионат".

Благодаря победе над столичным "Спартаком" в рамках 26-го тура первенства России со счетом 3:2 "Зенит" за четыре тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги стал чемпионом страны. Это чемпионство стало для клуба с берегов Невы пятым подряд, а для защитника и воспитанника "сине-бело-голубых" Дмитрия Чистякова - третьим. Также 29-летний россиянин дважды становился обладателем Суперкубка России в составе петербуржцев.


Чистяков Зенит
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