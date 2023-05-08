Как сообщает источник, "Оренбург" в ближайшее время выкупит права на нападающего Брайана Мансилью у аргентинского "Расинга". Сумма сделки - 1,1 миллиона евро.
26-летний Брайан Мансилья, играющий на позиции левого вингера, перебрался в "Оренбург" в июле прошлого года на правах аренды до конца текущего сезона из "Расинга". Соглашение футболиста с аргентинским клубом рассчитано до лета 2024 года. Мансилья принял участие в 22 матчах за оренбуржцев, в которых оформил 4+7 по системе гол плюс пас. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает аргентинца в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
"Оренбург" может выкупить у "Расинга" Мансилью за 1,1 миллиона евро
Стала известна сумма выкупа прав на арендованного форварда "Оренбурга" Брайана Мансилью.
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