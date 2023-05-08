- Номинально конкуренция была, но в реалиях всё было ясно. Многие, кто внимательно следит за футболом, предрекал победу этой команды. Причины вполне очевидны и понятны. Здесь всё справедливо и по-спортивному. Многие говорят, что в играх "Зенита" часто есть замечания к людям, которые обслуживают матчи. Но они не настолько весомые. Вряд ли потусторонние силы помогают питерцам выиграть титул. Главные действующие лица - это тренерский штаб и сами футболисты, - передает слова Игнатьева "Евро-Футбол".
7 мая 2023 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся матч 26 тура Российской премьер-лиги, в котором местный "Зенит" принимал московский "Спартак". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых, при этом представители красно-белых остались недовольными некоторыми судейскими решениями главного рефери Павла Кукуяна.
Благодаря этой победе коллектив Сергея Семака заработал 64 очка. Данный показатель позволил клубу с берегов Невы оформить досрочное чемпионство в национальном первенстве. Выигранный титул стал для "Зенита" пятым кряду. Ранее петербургская команда завершала на первой строчке турнирной таблицы РПЛ сезоны 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.
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Борис Игнатьев: вряд ли потусторонние силы помогают "Зениту" выиграть титул. Всё справедливо и по-спортивному
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал пятое подряд чемпионство петербургского "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"