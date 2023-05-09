- Не могу назвать конкретного футболиста, против которого было сложно на поле, но в РПЛ много сильных крайних нападающих. Про футболистов "Зенита" вообще можно не говорить, они на другом уровне. Играют, по сути, в другом чемпионате. Их уровень на порядок превосходит уровень игроков всех остальных команд РПЛ, - приводит мнение защитника "Матч Премьер".
"Зенит" стал чемпионом России в 10-й раз в своей истории. Примечательно, что это пятый титул подряд для петербуржцев. Все они добыты под руководством Сергея Семака. Для того, чтобы официально завоевать чемпионство невскому клубу было необходимо обыгрывать "Спартак". Это удалось сделать уже в компенсированное время благодаря точному удару Ивана Сергеева.
Отметим, что в основе "Зенита" играют два колумбийца и шесть бразильцев. В частности, Малком, ранее защищавший цвета "Барселоны", на данный момент является лучшим бомбардиром лиги (22 гола в 26 играх). Также одними из лучших на своих позициях являются Родригао, Барриос, Дуглас Сантос и Клаудиньо. Отметим, что очный матч "Зенита" и "Оренбурга" закончился разгромной победой чемпиона (8:0). Голы забивали Вендел (хет-трик), Сергеев, Кузяев и Малком (дубль) и еще один автогол.
Защитник "Оренбурга" Стаматов: футболисты "Зенита" играют в другом чемпионате. Их уровень на порядок выше остальных
Болгарский футболист Матео Стаматов поделился своими соображениями по поводу игроков "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"