- Все упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать. Самому мне себя оценивать тяжело, потому что надо понимать, что это будет другой чемпионат с другой игрой. Желание попробовать в будущем есть? Если будут предложения, то посмотрим, - приводит комментарий Сафонова "Матч ТВ".
В феврале Сафонов отпраздновал свое 24-летие. Ранее сообщалось, что в услугах Матвея заинтересован английский "Брайтон". Также возможность приглашения голкипера в свою команду рассматривает "Зенит" из Санкт-Петербурга. В этом сезоне Сафонов сыграл в футболке "Краснодара" 33 игры. В них он пропустил 47 голов, записав в свой актив 11 сухих матчей. Отметим, что Матвей - выпускник академии "Краснодара". Несмотря на свой юный возраст, он уже сумел стать капитаном своей родной команды. Трудовой договор голкипера с южным коллективом рассчитан до лета 2026 года. На данный момент" Краснодар", возглавляемый Владимиром Ивичем, располагается на 6-й строчке за 4 тура до конца национального первенства. В Следующем туре южане приедут в гости к чемпиону страны "Зениту".
Сафонов: если будут предложения из Европы, тогда можно будет их рассматривать
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу возможности выступления в европейских лигах.
Фото: "Чемпионат"