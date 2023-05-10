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Сафонов: если будут предложения из Европы, тогда можно будет их рассматривать

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу возможности выступления в европейских лигах.
Фото: "Чемпионат"
- Все упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать. Самому мне себя оценивать тяжело, потому что надо понимать, что это будет другой чемпионат с другой игрой. Желание попробовать в будущем есть? Если будут предложения, то посмотрим, - приводит комментарий Сафонова "Матч ТВ".

В феврале Сафонов отпраздновал свое 24-летие. Ранее сообщалось, что в услугах Матвея заинтересован английский "Брайтон". Также возможность приглашения голкипера в свою команду рассматривает "Зенит" из Санкт-Петербурга. В этом сезоне Сафонов сыграл в футболке "Краснодара" 33 игры. В них он пропустил 47 голов, записав в свой актив 11 сухих матчей. Отметим, что Матвей - выпускник академии "Краснодара". Несмотря на свой юный возраст, он уже сумел стать капитаном своей родной команды. Трудовой договор голкипера с южным коллективом рассчитан до лета 2026 года. На данный момент" Краснодар", возглавляемый Владимиром Ивичем, располагается на 6-й строчке за 4 тура до конца национального первенства. В Следующем туре южане приедут в гости к чемпиону страны "Зениту".


Сафонов Краснодар
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