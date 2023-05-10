— Романцев говорил, что в их время "Зенит" был "булочкой" для "Спартака". Настанут ли такие времена снова? Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны. Сейчас "Зенит", потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие, – приводит слова Зобнина "Чемпионат".
В минувшем туре "Зенит" в компенсированное время вырвал победу у "Спартака" со счетом 2:3 и досрочно обеспечил себе пятый чемпионский титул подряд в РПЛ. В общей сложности в копилке сине-бело-голубых 9 чемпионств. Примечательно, что "Спартак" за последние 20 лет всего лишь однажды выигрывал "золото" РПЛ в сезоне-2016/17 и один раз завоевывал Кубок страны, год назад обыграв в финальном поединке "Динамо".
Зобнин: вернутся времена, когда "Зенит" снова будет "булочкой" для "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопрос, настанут ли такие времена, о которых говорил легендарный тренер красно-белых Олег Романцев.
Фото: ФК "Спартак"