– Думаю, Семак сделал все, что мог в России. Для него было бы важно попробовать себя в другой стране. Нужны новые вызовы. В Италии это сложно будет сделать, но в Турции, например, он бы мог поработать, – приводит слова Камоцци Metaratings.
В минувшем туре "Зенит" в компенсированное время вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно обеспечил себе пятый чемпионский титул подряд в РПЛ. Все они были выиграны под руководством 47-летнего специалиста Сергея Семака. В общей сложности в копилке сине-бело-голубых 9 чемпионств. Прежде, чем стать главным тренером флагмана отечественного футбола, Семак входил в тренерские штабы Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша. Первым самостоятельным проектом для Сергея Богдановича стала "Уфа", откуда он вернулся в "Зенит" в 2018-м.
По итогам 26-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" уже гарантировал себе верхнюю строчку и пятый кряду титул. В верхней части таблицы идет ожесточенная борьба за медали. Поул-позицию занимает ЦСКА, который поднялся на второе место после победы над "Оренбургом" (2:1). В активе "армейцев" 51 очко. На минимальном расстоянии от московского клуба находится "Ростов", имеющий на счету 50 баллов. Замыкает четверку сильнейших "Спартак" с 49 очками. Вряд ли вмешается в распределение медалей "Ахмат", занимающий пятое место с 43 баллами.
Камоцци: Семак сделал все, что мог в России. Нужны новые вызовы, например, в Турции
Франко Камоцци, советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, предложил главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку попробовать силы в чемпионате Турции, возглавив одну из местных команд.
Фото: ФК "Зенит"