– У "Спартака" монотонно все время что-то не получается. На словах пузырей много, а на деле мы ничего не видим. Нам постоянно обещают, что смогут вмешаться в борьбу за первое место, а по итогу опустились на 5-6 место. Они вылезают со дна только при помощи всяких Кириллов Левниковых и Владиславов Безбородовых. Думаю, что без судейской поддержки "Спартак" так и болтался бы в районе шестого места, — приводит слова Червиченко "РИА Новости".
Сегодня стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит два эпизода из игры минувшего тура между "Зенитом" и "Спартаком" (3:2). Воскресный матч на "Газпром Арене" завершился победой хозяев со счетом 3:2. "Спартак" был недоволен двумя решениями арбитра из Сочи Павла Кукуяна и подал жалобу в ЭСК РФС, которая была принята.
Красно-белые апеллируют по эпизодам на 38-й и 39-й минутах встречи. Первый из них связан с неназначением 11-метрового удара в ворота хозяев за фол против нападающего москвичей Кейта Бальде. Во втором случае речь идет о пропуске возможного фола полузащитника "Зенита" Далера Кузяева на хавбеке "Спартака" Романе Зобнине. ЭСК РФС вынесет вердикт по обоим эпизодам на основании видеозаписи игры.
По итогам 26-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" уже гарантировал себе верхнюю строчку и пятый кряду титул. В верхней части таблицы идет ожесточенная борьба за медали. Поул-позицию занимает ЦСКА, который поднялся на второе место после победы над "Оренбургом" (2:1). В активе "армейцев" 51 очко. На минимальном расстоянии от московского клуба находится "Ростов", имеющий на счету 50 баллов. Замыкает четверку сильнейших "Спартак" с 49 очками. Вряд ли вмешается в распределение медалей "Ахмат", занимающий пятое место с 43 баллами.
Червиченко: "Спартак" вылезает со дна только при помощи Левниковых и Безбородовых. Без судей болтался бы на 6-м месте
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что команда Гильермо Абаскаля претендует на высокие места в чемпионате России исключительно благодаря лояльности судей.
Фото: РФС