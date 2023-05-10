- Не грустно ли видеть такую посещаемость на стадионе, который когда-то принимал чемпионат мира? Да, это печально. Сейчас с Fan ID так получается, что на всех стадионах мало людей, но то, что творится на стадионе «Лужники» — вообще печально, - приводит комментарий Шелии "Чемпионат".
С 2023 года в российском футболе действует система Fan ID, которая обязывает посетителей арен, принимающих матчи РПЛ, оформлять специальный документ - карту болельщика. С этим законом не согласились активные фанаты, которые прекратили посещать игры своих любимых команд в рамках бойкота. Также на стадионах было зафиксировано общее снижение посещаемости. Отметим, что "Лужники" - главный российский стадион, который вмешает в себя более 80 тысяч зрителей. Сейчас на этой арене свои домашние матчи проводит столичное "Торпедо", которое за 4 тура до конца национального первенства располагается на 16-й строчке. "Ахмат" по итогам 26 туров занимает 5-ю позицию в таблице. В следующем туре грозненский коллектив под руководством Сергея Ташуева приедет в гости к московскому "Динамо".
Голкипер "Ахмата" Шелия: с Fan ID на всех стадионах мало людей, но то, что творится на "Лужниках" — вообще печально
Российский вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия поделился своими соображениями по поводу посещаемости в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"