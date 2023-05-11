- Довольны ли игрой в Питере? Да, конечно. Я думаю, мы играли лучше "Зенита". Не давали какой-то борьбы, а просто играли лучше. У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и все.
Игравший лучше "Зенита", по мнению Чернова, "Спартак" дважды первым пропускал гол в матче, из-за чего красно-белым приходилось отыгрываться. Свой второй и последний гол в игре спартаковцы забили после пенальти. На последних минутах "Спартак" не сумел остановить вышедшего на замену нападающего Ивана Сергеева, который и принес победу "Зениту". "Спартак" после матча опустился на четвертое место в таблице.
Источник: "Известия"
Защитник "Спартака" Чернов: мы играли лучше "Зенита". У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и все
Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что его команда играла лучше "Зенита" в проигранном матче 26-го тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"