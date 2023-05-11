- Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!
Большой критике со стороны болельщиков и СМИ подвергается защитник "Спартака" Алексис Дуарте, перешедший в клуб только прошедшей зимой. Некоторые эксперты заявляют, что футболист, купленный московской командой за 5 миллионов евро, не соответствует уровню РПЛ и совершает элементарные ошибки. Промес - лучший бомбардир "Спартака" в РПЛ в текущем сезоне с 18 забитыми мячами.
Источник: "Спорт-экспресс"
Быстров - "Спартаку": если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров обратился к руководству красно-белых с советом лучше искать футболистов-легионеров.
Фото: СЭ