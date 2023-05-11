- Уверен в том, что точно вылетят из РПЛ "Химки" и "Торпедо". ...Жалко ли их? Нет. Они совсем не соответствуют уровню РПЛ. "Торпедо" торопилось, и во многих моментах случились проблемы. Видно, что команду лихорадит и у них нет четкого вектора развития. Такая же ситуация и у "Химок". Думаю, что всё складывается закономерно, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Московское "Торпедо" после 26 сыгранных туров Российской премьер-лиги набрало 13 очков и занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место, отставая от зоны стыковых матчей на 10 очков за 4 тура до финиша первенства. Подмосковные "Химки" на этом же отрезке набрали 17 очков и находятся на предпоследней 15-й строчке с отставанием в 6 очков от зоны стыковых матчей и в 8 очков от зоны гарантированного сохранения прописки в высшем дивизионе.
Нигматуллин: "Химки" и "Торпедо" точно вылетят. Совсем не соответствуют уровню РПЛ
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о борьбе за выживание в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"