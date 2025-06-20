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"РБ Спорт": Сутормин может перейти в "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проявляют интерес к полузащитнику Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Ростов"
Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сутормин находится в статусе свободного агента. Минувший сезон 31-летний полузащитник провел в «Ростове», за который сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету одна результативная передача.

По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Кралья Советов» расположились на десятой позиции. В активе самарцев 31 балл.

Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля.

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