Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сутормин находится в статусе свободного агента. Минувший сезон 31-летний полузащитник провел в «Ростове», за который сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету одна результативная передача.
По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Кралья Советов» расположились на десятой позиции. В активе самарцев 31 балл.
Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля.
"РБ Спорт": Сутормин может перейти в "Крылья Советов"
«Крылья Советов» проявляют интерес к полузащитнику Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Ростов"