- Нам нужны такие компоненты, как страсть к борьбе и вера в свои силы. Также мы должны сохранять организацию в игре.
За четыре тура до конца чемпионата "Динамо" под руководством Йокановича выбыло из пятерки лучших команд лиги, занимая шестую строчку в турнирной таблице с 42 набранными очками после 26 сыгранных туров. Следующий матч у бело-голубых с грозненским "Ахматом", имеющим на одно очко больше. В случае победы "Динамо" может вернуться в топ-5 РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Йоканович: "Динамо" нужны страсть к борьбе и вера в свои силы
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович рассказал, какие компоненты необходимы бело-голубым.
Фото: ФК "Динамо"