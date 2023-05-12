- Матео не планирует покидать "Зенит" летом. На данный момент он всем здесь доволен.
По информации Rusfootball.info Кассьерра может покинуть "Зенит", если санкт-петербургская команда приобретет нападающего "Краснодара" Джона Кордобу. Ранее сам колумбийский форвард сине-бело-голубых также заявлял, что видит свое будущее в команде с берегов Невы. Контракт Кассьерры с "Зенитом", в который он перешел летом прошлого года из "Сочи", действует до 2025 года. В составе петербуржцев нападающий стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
Источник: Sport24
Агент Кассьерры: Матео не планирует покидать "Зенит" летом. На данный момент он всем здесь доволен
Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего "Зенита" Матео Кассьерры, заявил, что тот не планирует покидать санкт-петербургскую команду.
Фото: ФК "Локомотив"