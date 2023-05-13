"Пропускаю игру из-за мышечного повреждения. Буду ли готов к "Спартаку"? Не знаю. Повреждение получил на тренировке, — сказал Ермаков "СЭ".
20-летний российский атакующий хавбек выступает за основной состав ЦСКА с лета прошлого года. Выпускник академии "армейцев" принял участие в 31 матче команды во всех турнирах и забил 2 мяча. В рамках столичного дерби 27-го тура РПЛ ЦСКА примет на своем поле "Торпедо". Начало матча запланировано на 19:00 по Москве.
Хавбек ЦСКА Ермаков пропустит матч против "Торпедо" из-за мышечного повреждения
Атакующий полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, по какой причине пропускает встречу 27-го тура чемпионата России против "Торпедо".
Фото: Чемпионат.com