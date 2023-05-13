- Рекомендация Департамента судейства заключается в том, что при любых не очевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки, - приводит комментарий Каманцева "СЭ".
Сегодня главным действующим лицом поединка между столичным "Спартаком" и "Химками" Андрея Талалаева стал рефери из Калуги Евгений Кукуляк. Он удалил спартаковца Даниила Денисова. Многие эксперты усомнились в правильности решения арбитра. Также свое негодование высказывали игроки "Спартака". Кукуляк уже попадал в скандал в этом сезоне. В кубковой игре "Зенита" и "Динамо" он не наказал петербуржцев 11-метровым. После чего руководство судейского корпуса отстранило Евгения. В этом сезоне калужанин отработал в 17 встречах (80 желтых, 3 красные карточки и 8 11-метровых).
Глава судей РФС Каманцев - об удалении Денисова: при не очевидных фолах было рекомендовано сохранять равенство составов
Глава судей РФС Павел Каманцев высказался по поводу решения Евгений Кукуляка удалить защитника "Спартака" Даниила Денисова в матче с "Химками" (1:1).
Фото: "СЭ"