По сведениями СМИ, во время празднования с болельщиками игроки "Зенита" повесили на клубный автобус баннер, направленный против Fan ID. На нем изображена перечеркнутая эмблема Fan ID. Также некоторые игроки "Зенита" поддержали заряд фанатов: "Fan ID – убийца футбола!".
Напомним, что с 2023 года на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ, требуется карта болельщика, которую необходимо оформить в два этапа. Сначала необходимо подать заявку через Госуслуги, а затем необходимо подтвердить свои данные в МФЦ, Принятый закон возмутил практически все фанатские объединения. Они приняли решение бойкотировать игры и больше не ходят на стадион. Отметим, что несмотря на приятый закон, "Газпром Арена" (домашний стадион "Зенита") является самой посещаемой ареной в стране. Ранее голкипер невского клуба Михаил Кержаков высказался против Fan ID. "Зенит" сегодня получил золотые медали и чемпионский кубок за победу в РПЛ.
Источник: "Фонтанка"
Футболисты "Зенита" вывесили баннер против Fan ID во время чемпионского парада
Футболисты "Зенита" выступили против карты болельщика.
Фото: "Фонтанка"