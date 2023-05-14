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Защитник "Ахмата" Семёнов: хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу? Для нас это принципиальный момент

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Российский футболист "Ахмата" Андрей Семанов рассказал о том, что ему бы хотелось отправить "Химки" в Первую Лигу.
Фото: "Чемпионат"
- Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент. Но у меня, к сожалению, четвёртая жёлтая — не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить "Химки" и личное желание победить Талалаева, - приводит комментарий Семенова "Чемпионат".

Подмосковными "Химками" руководит Андрей Талалаев. Ранее россиянин трудился наставником в "Ахмате". У руля грозненского коллектива специалист провел 77 игр, в которых сумел одержать 33 победы. Также в активе Андрея 12 ничьих и 32 поражения. Разница мячей 105-105. Минувшей осенью Талалаев оставил свой пост. За три тура до конца национального первенства химчане располагаются в зоне прямого вылета, занимая 15-ю строчку. В следующем туре "Ахмат" на своей домашней арене примет "Химки". Центральный защитник "Ахмата" Андрей Семенов в этом сезоне провел 22 поединка во всех турнирах. Пока игроку не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. У Семенова и Талалаева были непростые отношения во время совместной работы.


Семенов Ахмат Талалаев Химки
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