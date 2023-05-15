Под занавес первого тайма выездного матча с "Химками" (1:1) футболист "Спартака" Даниил Денисов получил "горчичник" якобы за грубый фол на сопернике в центре поля. Однако повторы показывают, что арбитр из Калуги Евгений Кукуляк мог допустить ошибку, потому что контакта на видеозаписи не видно.
Однако председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что по регламенту вторая желтая карточка не отменяется. Поэтому вопрос на повестке дня подниматься не будет, хотя многие эксперты по судейству отметили ошибку рефери в данном эпизоде. Следовательно, Даниил Денисов не поможет "Спартаку" в дерби с ЦСКА в ближайшем туре.
Источник: "Р-Спорт"
КДК РФС не отменит вторую желтую карточку защитника "Спартака" Денисова в матче 27-го тура РПЛ с "Химками"
Вторая желтая карточка защитника "Спартака" Даниила Денисова не будет отменена даже в том случае, если КДК РФС признает ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка в матче 27-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).
Фото: ФК "Химки"