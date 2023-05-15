"С отстраненными ситуация не поменялась. Все трое ждут решения клуба и тренерского штаба", - приводит слова Савина "Чемпионат".
Напомним, в конце апреля главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана команды Равиля Нетфуллина. Также испанский наставник выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева.
"Торпедо" по итогам 27 сыгранных матчей досрочно вылетело в Первую лигу. "Автозаводцы" с 13 набранными очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 10 баллов. Таким образом "черно-белые" потеряли математические шансы остаться в российской Премьер-лиге на будущий сезон.
Президент "Торпедо" Савин - об отстраненных футболистах: ситуация не поменялась, они ждут решения клуба
Президент "Торпедо" Ярослав Савин поделился информацией об отстраненных игроках команды.
Фото: Чемпионат.com