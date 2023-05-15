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Спортивный директор "Вероны": Гюнтер перейдет в "Спартак"? Нет!

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Спортдиректор "Вероны" Франческо Маррокку прокомментировал слова агента Корая Гюнтера, что защитник летом перейдет в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Корай Гюнтер перейдет в "Спартак"? Нет! Никакое решение не принято!" - приводит слова Маррокку Sport24.

Напомним, ранее футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы немецкого защитника "Вероны" Корая Гюнтера, заявил, что игрок пополнит состав столичного "Спартака" в это летнее трансферное окно.

Гюнтер, права на которого принадлежат "Вероне", защищает цвета "Сампдории" на правах аренды до конца сезона. Действующее соглашение между игроком и "Вероной" рассчитано до лета 2025 года. В активе 28-летнего центрального защитника 7 матчей за "Сампдорию", в которых он не отличился результативными действиями.


Спартак Верона
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