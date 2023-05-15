"Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со "Спартаком" получилось попасть. Раз в год удается забить", - приводит слова Мирзова "Чемпионат".
Напомним, "Химки" сыграли вничью со "Спартаком" в 27-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Форвард "Химок" Резиуан Мирзов перешел в клуб на правах свободного агента из столичного "Спартака" в июле 2022 года. На его счету 4+2 по системе гол плюс пас в 22 матчах в РПЛ за подмосковную команду. Также он провел три игры в Кубке России, отметившись в них двумя голевыми передачами.
Мирзов - о голе в ворота "Спартака": раз в год удается забить со штрафного
Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов прокомментировал забитый гол со штрафного в ворота московского "Спартака" в 27-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Химки"