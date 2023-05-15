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Мирзов - о голе в ворота "Спартака": раз в год удается забить со штрафного

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Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов прокомментировал забитый гол со штрафного в ворота московского "Спартака" в 27-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Химки"
"Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со "Спартаком" получилось попасть. Раз в год удается забить", - приводит слова Мирзова "Чемпионат".

Напомним, "Химки" сыграли вничью со "Спартаком" в 27-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Форвард "Химок" Резиуан Мирзов перешел в клуб на правах свободного агента из столичного "Спартака" в июле 2022 года. На его счету 4+2 по системе гол плюс пас в 22 матчах в РПЛ за подмосковную команду. Также он провел три игры в Кубке России, отметившись в них двумя голевыми передачами.


Мирзов Химки Спартак
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